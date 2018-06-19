Звезда "Игры престолов" попрощалась со съемками в знаменитой саге (фото)

Голливудская актриса Эмилия Кларк, которая сыграла роль Дейенерис Таргариен в популярном сериале "Игра престолов", трогательно объявила об окончании съемок в саге. Соответствующее сообщение появилось на ее Instagram-странице.

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Сериал, который дебютировал на телеэкранах в 2011 году, получил большую популярность. Поэтому и актеры, которые на протяжении 7 лет работали над созданием фантастической саги, привыкли к сюжету и избранным героям.

Особенно, речь идет о звездах, которые на протяжении всех 8 сезонов покоряли сердца зрителей.

Так, Эмилия Клар, которая сыграла одну из ключевых ролей в сериале, с грустью объявила о завершении съемок. Звезда, которая сыграла в саге в Дейенерис Таргариен, не сдерживала своих эмоций в трогательном посте, отметив, что ее коллеги из "Игры престолов" стали для нее семьей, поэтому Эмилия будет скучать за съемочным процессом.

"Отправилась на лодке к острову, чтобы попрощаться с землей, которая стала для меня своеобразным домом на протяжении почти десятилетия. Это было путешествие, благодаря "Игре престолов". Я никогда не мечтала, что смогу так все пережить и получить семью, за которой никогда не перестану грустить", – трогательно написала Эмилия Кларк.