Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новорожденного сына (фотогалерея)

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила третьего ребенка.

Герцогиня Кембриджская с новорожденным сыном на руках и принц Уильям появились на пороге крыла Lindo Wing госпиталя Святой Марии.

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Принц и герцогиня с младенцем на руках поприветствовали собравшихся и около минуты позировали перед камерами журналистов. После этого они вернулись в больницу.

Как сообщал УНИАН, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила третьего ребенка. Мальчик появился на свет в 11.01 по местному времени, весит он 3,94 кг. Принц Уильям находился со своей женой во время родов.