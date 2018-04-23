Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новорожденного сына (фотогалерея)

21:11, 23 апреля 2018
Мир
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Принц и герцогиня с младенцем на руках поприветствовали собравшихся и около минуты позировали перед камерами журналистов. После этого они вернулись в больницу.

Как сообщал УНИАН, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила третьего ребенка. Мальчик появился на свет в 11.01 по местному времени, весит он 3,94 кг. Принц Уильям находился со своей женой во время родов.

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Теги: #ребенок#Великобритания#принц Уильям#Кейт Миддлтон