Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новорожденного сына (фотогалерея)
21:11, 23 апреля 2018Мир
929
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила третьего ребенка.
Герцогиня Кембриджская с новорожденным сыном на руках и принц Уильям появились на пороге крыла Lindo Wing госпиталя Святой Марии.
Читайте такжеЭксперты подсчитали, во сколько обойдется свадьба принца Гарри и Меган Маркл
Принц и герцогиня с младенцем на руках поприветствовали собравшихся и около минуты позировали перед камерами журналистов. После этого они вернулись в больницу.
Как сообщал УНИАН, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила третьего ребенка. Мальчик появился на свет в 11.01 по местному времени, весит он 3,94 кг. Принц Уильям находился со своей женой во время родов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter