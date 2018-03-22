"Тихоокеанский рубеж 2": сыгравшая в голливудском блокбастере украинка засветилась на премьере в Лос-Анджелесе (фото)

На светском выходе в день премьеры в Лос-Анджелесе побывала актриса с украинскими корнями Иванна Сахно.

В Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера фильма «Тихоокеанский рубеж – 2». На светском выходе в день премьеры побывала актриса с украинскими корнями Иванна Сахно.

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В блокбастере она играет робота и на протяжении всей картины носит тяжеленный металлический костюм.

В свои 20 лет Иванна работает на одной площадке с актерами мирового масштаба: Скотом Иствудом, Роном Перлманом и Милой Кунис.

Иванна Сахно родилась в Киеве в семье киношников, поэтому с детства много времени проводила на съемочных площадках. Ее киномечта началась уже в восемь лет. Тогда мама показала девочке фильм "Амели" и и настолько влюбилась в кино, что уже в следующем году получила свою первую роль в ситкоме "Леся+Рома".