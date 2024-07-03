Сегодня на полях Украины мир видит презентацию того, как будут воевать в 21-м веке.

Опыт войны в Украине показал, что характер будущих войн будет определяться не только оружием как таковым, но также его сочетанием с современными технологиями, предназначенными для коммерческого невоенного применения. Об этом пишет The Atlantic.

С самого начала полномасштабного российского вторжения в Украину гражданские стартапы имели значительное влияние на ход боевых действий. Так, первые спутниковые снимки российских танковых колонн, рвавшихся к Киеву, опубликовал не Пентагон, а стартап из Кремниевой долины под названием Capella Space, основанный 24-летним инженером.

Бытовые беспилотники, которые до войны называли "свадебными дронами" (из-за того, что ими было удобно снимать торжественные события со многими участниками), в первые месяцы войны стали "глазами" Сил обороны Украины. В сочетании с артиллерией, в том числе и предоставленными Украине "Хаймарсами", эти беспилотники помогли сорвать российский "блицкриг".

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"Если война в Украине является каким-то ориентиром, то следующий конфликт великих держав будет определяться технологией, адаптированной с коммерческого рынка. Государства, которые максимально используют более дешевые, гибкие и нетрадиционные технологии, получат ключевое преимущество над своими противниками", - пишут авторы статьи.

Они отмечают, что сегодня Украина в значительной степени полагается на технологии созданные для гражданских задач и адаптированные к потребностям войны. И здесь ключевую роль играют сотни маленьких мастерских по всей Украине, которые работают, чтобы заполнить пробелы в украинских вооружениях.

Системы противодействия дронам, беспилотные транспортные средства, автономные роботы-разминировщики, пулеметы с дистанционным управлением, огромное разнообразие самих беспилотников, включая "дроны-матки" - вот краткий список того, что делают в небольших мастерских украинцы.

"Мы держали беспилотник, который сначала был разработан для контрабанды сигарет в Европейский Союз, а затем был перепрофилирован как бомбардировщик", - вспоминают свой визит в Киев авторы статьи, и отмечают, что украинцы умудряются за копейки делать аппараты, аналоги которых, произведенные в США, стоят сотни тысяч долларов.

Война в Украине: вооружение

Как писал УНИАН, у Сил обороны Украины вскоре может появиться эффективное оружие против российских управляемых авиационных бомб (УАБов ). Как рассказал волонтер Сергей Притула, есть одно техническое решение, до которого "додумались" в Украине. Сейчас продолжаются испытания этого нового типа оружия, и если они будут успешны, то дело поставят на конвейер.

Также мы рассказывали, что в Украине полным ходом создают оружие будущего - дроны-убийцы с искусственным интеллектом. Сообщается, что 10 украинских компаний уже производят автономные дроны.

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