Турция создаст военно-морскую базу в ливийском Мисурате

В Мисурате будет создан трехсторонний военный координационный центр.

Турция, Катар и Правительство национального согласия (ПНС) Ливии подписали соглашение о создании турецкой военно-морской базы в ливийском городе Мисурата.

Читайте такжеТурция успешно испытала первую противокорабельную ракетуСогласно договоренности, в Мисурате будет создан трехсторонний военный координационный центр, передает kommersant со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».

«Кроме того, стороны договорились об отправке катарских военных советников в Ливию для обучения ливийских военных, а также о предоставлении Ливии мест в турецких и катарских военных училищах»,— сказано в сообщении «Аль-Арабии». Соглашение было принято для «повышения боеспособности воинских подразделений, подчиняющихся ПНС».

Что происходит в Ливии:

В понедельник, 17 августа, в Триполи прошла встреча министра национальной обороны Турции Хулуси Акара и заместителя премьер-министра, государственного министра обороны Катара Халида бен Мухаммед аль-Аттыйя с главой ПНС Фаизом Сарраджем.

В июле министр внутренних дел ПНС Ливии Фатхи Башага сообщил, что Россия планирует построить базу в Сирте и Джуфре, однако посол России в Египте Георгий Борисенко заявил, что у Москвы таких планов нет.

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Автор: УНИАН