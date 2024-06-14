Украинский сухогруз работает под флагом Палау, и эксплуатируется Польшей.

Поддерживаемые Ираном хуситы 13 июня в Аденском заливе нанесли удар двумя крылатыми ракетами по судну Verbena под флагом Палау, принадлежащему Украине и эксплуатируемому Польшей. Сухогруз недавно пришвартовался в Малайзии и направлялся в Италию с грузом деревянных строительных материалов. Об этом в сети Х сообщило Центральное командование США.

Отмечается, что сухогруз Verbena сообщил о повреждении и последующем пожаре на борту. Один гражданский моряк получил тяжелые ранения во время нападения. Самолет с эсминца ВМС США Philippine Sea (CG 58) эвакуировал раненого моряка на корабль партнерских сил, находившийся неподалеку, для оказания медицинской помощи.

Стоит отметить, что Аденский залив находится на западе Аравийского моря Индийского океана – между Аравийским полуостровом и полуостровом Сомали.

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Нападения хуситов

Ранее УНИАН писал, что нападения на суда в Красном море привели к сокращению трафика через Суэцкий канал на 66%. По официальным данным, грузопоток через жизненно важную артерию Суэцкого канала в Египте упал на 66%, поскольку грузы были вынуждены отклониться из-за нападений на суда.

В феврале 2024 года после атаки йеменских хуситов в Красном море впервые затонул корабль. Атака на судно "Рубимар" произошла в Баб-эль-Мандебском проливе – ключевом водном пути, соединяющем Красное море с Аденским заливом.

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