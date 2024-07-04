Дроны можно сравнить по нескольким ключевым критериям, считает эксперт.

В Париже с 17 по 21 июня проходила выставка Eurosatory 2024, где было представлено большое количество наземных, морских и воздушных дронов. Исполнительный директор общественного союза "Оборонный альянс Украины" Денис Святокум рассказал в комментарии "Фокусу" о технике от украинских и иностранных производителей, а также объяснил, чем она отличается.

Отмечается, что одним из самых современных БпЛА, который заинтересовал иностранцев, стал "Булава" (Mace) производства украинско-чешской компании UAC. Также был еще один производитель из Украины Skyeton, который представил полезную нагрузку для беспилотника Raybird.

По словам Дениса Святокума, сравнить эти дроны с зарубежными можно по нескольким ключевым критериям, а именно техническим характеристикам, инновационности, приспособленности к боевым условиям и цене.

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В издании отметили, что украинский дрон "Булава" имеет термобарический заряд в качестве боевой части, может работать в условиях сильного радиоэлектронного подавления, высокую маневренность и дальность полета до 60 км.

Vidar FP USV от Tecpro Technologies (Швейцария) является беспилотным надводным аппаратом, который оснащен искусственным интеллектом для выполнения различных боевых задач на большом расстоянии (до 2000 км). Кроме того, он может нести на себе торпеды, морские мины и дроны.

В то же время "Булаву" среди конкурентов выделяют высокая маневренность благодаря X-образному хвостовому оперению и способность к работе в условиях электронной борьбы.

"Одна из инновационных возможностей полезной нагрузки для беспилотника Raybird от Skyeton - это SAR-радар (Synthetic Aperture Radar). Эта технология позволяет получать радиолокационные изображения даже сквозь препятствия, такие как облака или дым. SAR-радар не зависит от уровня освещенности и эффективно работает как днем, так и ночью. Хотя качество радиолокационных изображений может быть ниже по сравнению с обычными фото- или видеокамерами, способность работать в сложных погодных условиях в любое время суток делает SAR-радар чрезвычайно ценным, особенно во время боевых действий", - объяснили в "Фокусе".

Стоит заметить, что беспилотник "Булава" был специально разработан для условий войны в Украине, что делает его очень эффективным в борьбе с российскими оккупантами.

В свою очередь Vidar FP USV оснащен передовыми средствами электронной борьбы и способностью к автономным операциям. Это делает его очень адаптивным к различным условиям боевых действий.

Что касается стоимости, то украинские дроны "Булава", скорее всего, имеют более низкую стоимость по сравнению с иностранными аналогами, это может быть значительным преимуществом в условиях ограниченных бюджетов. В то же время иностранные дроны Vidar FP USV предлагают передовые технологии и эффективность, что может оправдать их высокую цену в тех или иных условиях использования.

""Оборонный Альянс" сделал вывод, что украинские дроны, такие как "Булава", отличаются высокой адаптированностью к боевым условиям, конкурентной стоимостью и инновационными решениями. В то же время иностранные дроны, представленные на Eurosatory 2024, имеют передовые технологии автоматизации и искусственного интеллекта, что может обеспечить их высокую эффективность в различных боевых условиях", - подытожили в материале.

Беспилотники на фронте - последние новости

Как писал УНИАН, ранее россияне заявили о разработке нового "одноразового" дрона "Воган-9СП", чтобы перехватывать беспилотники.

"Из тактико-технических характеристик этого дрона-перехватчика известно фактически лишь то, что он имеет скорость около 200 км/ч. Отмечается, что дрон требует подсветки цели лазерной системой и работает в паре с радиолокационной станцией", - отметили в Defense Express.

Также сообщалось, что Китай разрабатывает ударные беспилотники для России. Кроме того, РФ полагается на Китай в плане поставки критически важных деталей и компонентов.

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