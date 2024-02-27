По словам Жорина, количество украинских пленных в Авдеевке преувеличено.

Замкомандира третьей отдельной штурмовой бригады (ОШБР) Максим Жорин, которая участвовала в боях за Авдеевку, в интервью NV отреагировал на слова западной прессы о "сотни украинских пленных"в этом регионе.

"Нет тысячи пленных украинских военных в Авдеевке. Вероятнее всего, пленных мы получили примерно одинаково с обеих сторон. Мы тоже много взяли русских в плен, почти из каждой их наступавшей бригады. Последних пленных мы брали еще вчера ночью (24 февраля - УНИАН), и продолжаем это делать", - сказал Жорин.

Он также добавил, что только их бригада взяла в плен десятки россиян. Кроме того Жорин прокомментировал своевременность выхода украинских военных из-под Авдеевки.

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"Комментировать это надо даже не исходя из позиции профессии, а исходя из уровня осведомленности. Только в таком случае можно объективно комментировать какие-то события и давать советы, как было бы лучше. Но даже мне, как военному, сложно это делать. И не только по этическим соображениям, но и потому, что мой уровень знаний недостаточен для того, чтобы говорить - пора или нет", – сказал Жорин.

Он пояснил, что лишь выполнял приказы от Генштаба. А о планах и ситуации на других участках ему было не известно.

"Что касается гражданских, то они имеют еще меньше информации. Когда проходит время и появляется информация, что были вот такие обстоятельства и такие резервы, то тогда анализировать надо. И, надеюсь, в ВСУ этим занимаются.Мне сложно ответить, в какой момент стоило дать такой приказ. Точно скажу: то, что этот приказ был - это уже правильно. И это был логичный приказ", – пояснил Жорин.

Ситуация под Авдеевкой остается сложной: что надо знать

Накануне стало известно, что силы обороны отошли от села Ласточкино Донецкой области. Населенный пункт расположен в 6 километрах от Авдеевки.

На этом же направлении, по информации DeepState, россияне оккупировали еще два населенных пункта - Степное и Северное Донецкой области.

По мнению военного обозревателя Александра Коваленко, РФ сейчас пытается воспользоваться ситуацией и захватить на этом направлении еще ряд населенных пунктов.

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