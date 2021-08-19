Военные награждены за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите Украины.

Президент Владимир Зеленский назначил государственные награды 22 украинским военным.

Семерым военным награды назначены посмертно, говорится в указе главы государства №371/2021, подписанном 18 августа.

Военные награждены за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Читайте такжеЗеленский утвердил награду "Национальная легенда Украины"

В частности, два военных отмечены орденом Богдана Хмельницкого III степени посмертно. Пятеро военных, 4 из которых посмертно, награждены орденом "За мужество" III степени. Один военный получил медаль "За военную службу Украине". Еще 14 украинских защитников, один из которых посмертно, награждены медалью "Защитнику Отечества".

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Александр Топчий