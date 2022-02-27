Городские власти призывают граждан немедленно сообщать о местах с метками.

Нанесение меток для корректировки огня оккупантов является преступлением и наказывается лишением свободы на срок до 15-ти лет.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В Украине за эту деятельность установлена уголовная ответственность по статьям УК 111 и 113 — государственная измена и диверсия", - говорится в сообщении.

Городские власти призывают граждан немедленно сообщать о местах с метками, передавать фото в правоохранительные органы и информировать о подозрительных лицах, которые могут быть причастными к нанесению меток.

Ранее сообщалось, что на территорию Украины заехали так называемые "спящие группы", члены которых снимали квартиры и проживали там, ожидая времени "Ч".

Вас также могут заинтересовать новости: