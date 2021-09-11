Всего в субботу погибли двое украинских защитников, десять были ранены.

В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе в субботу погиб еще один украинский военнослужащий.

Об этом сообщается на странице ОТГ "Север" в Facebook.

"Сегодня, 11 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении

В командовании ОС выразили соболезнования родным и близким погибшего защитника.

"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - заверили в подразделении.

Ранее сообщалось, что в субботу на Донбассе в результате обстрелов погиб один украинский военный, еще 10 ранены. В частности, враг применил запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм в районе Новогнатовки, а также дважды – вблизи Верхнеторецкого.

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Автор: Юрий Годован