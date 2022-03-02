Экипажи штурмовиков Су-25 и бомбардировщики Су-24м Воздушных Сил ВС Украины совместно нанесли четыре авиаудара по колоннам танков, бронированной техники противника и других целях.

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины за минувшие сутки уничтожили 1 самолет, 1 вертолет и несколько колонн военной техники российских оккупантов.

Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.

"Воздушные силы оказывают сопротивление оккупантам во всех авиационных гарнизонах. За текущие сутки, 1 марта, силами противовоздушной обороны вида, а именно – зенитным ракетным подразделением, уничтожен один вертолет и один самолет оккупантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, в частности, что экипажи штурмовиков Су-25 и бомбардировщики Су-24М Воздушных Сил ВС Украины совместно нанесли четыре авиаудара по колоннам танков, бронированной техники противника и другим целям.

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