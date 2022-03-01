По словам добровольца, единственное, что россияне могут, – это стрелять "Градами" по мирным людям.

Доброволец из Хорватии, с 2014 года воюющий на стороне Украины против РФ, обратился к россиянам.

"За нами едет еще группа иностранных добровольцев, и все мы будем защищать Мариуполь. С собой мы принесли, скажем так, интересные подарки для ватных сепаратистов и кац**ського лайна", - сказал он.

По словам добровольца, единственное, что россияне могут, – это стрелять "Градами" по мирным людям.

"Вы пи**расы, не умеете воевать, вы убегаете с поля боя. Вы только знаете убивать гражданских людей, стрелять "Градами", артиллерией по школам, детским садикам, убивать детей",– сказал доброволец.

"А те подарки, которые мы принесли, вам это очень не понравится. Но вы их так почувствуете, что вам будет капец. Поэтому, мариупольцы, не беспокойтесь, мы с вами!" - подытожил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вводит с 1 марта безвизовый режим для иностранцев, желающих вступить в интернациональный легион обороны Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: