Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Украинская авиация и артиллерия за прошедшие сутки нанесли сокрушительные потери врагу. Как сообщает Генштаб ВСУ, в частности, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и два - по зенитно-ракетным комплексам.

Кроме того, в Генштабе напоминают об уничтожении двух вражеских ударных вертолетов Ка-52 и четырех разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 2 склада боеприпасов и 1 станцию РЭБ противника", - говорится в сообщении.

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Враг за минувшие сутки нанес 4 ракетных и 53 авиационных удара, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Потери оккупантов - что известно

Вчера сообщалось о сбитии двух российских вертолетов Ка-52 - одного в районе Бахмута, второго на Запорожье.

Также сообщалось, что ВСУ уничтожили российский танк Т-90 на Сватовском направлении с помощью FPV-дрона.

Общие потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения составляют 256050 человек личного состава.

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