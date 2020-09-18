Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе осуществили выстрелы в сторону украинских позиций вблизи Водяного и Новотошковского.
Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в Facebook.
"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили договоренности, достигнутые 22 июля, осуществив выстрелы в сторону украинских позиций. Вблизи населенного пункта Водяное враг провоцировал наших военных из подствольного гранатомета. В то же время вблизи Новотошковского - из крупнокалиберного пулемета. На вооруженные провокации со стороны противника украинские защитники огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет.
На других участках вдоль линии соприкосновения режим прекращения огня сохранялся в полном объеме.
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Перемирие на Донбассе
- 22 июля участники ТКГ договорились о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения с 27 июля.
- 6 сентября оккупанты нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Объединенных сил. В результате обстрела погиб украинский военный, еще один был ранен.
- 11 сентября в Берлине состоялась встреча политических советников лидеров стран-участниц "нормандского формата". Согласно сообщению пресс-службы Офиса президента, советники поддержали призыв Украины принять исчерпывающие меры для продления устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе.
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