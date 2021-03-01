За сутки зафиксировано семь вражеских обстрелов.

За прошедшие сутки боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов погиб украинский военный.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС.

В частности, под вражеский огонь попали позиции ВСУ неподалеку от Пищевика. Именно там смертельное ранение получил украинский защитник.

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Кроме того, боевики стреляли в районе Широкино, Водяного и Верхнеторецка. На вражеский огонь украинская армия давала ответ, заявили в командовании.

"Основной целью действий ВФ ОРДЛО оставалось провокации ВСУ на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня. В нескольких случаях противник обстреливал наши позиции одновременно с запросом на тишину якобы из-за обстрела со стороны ВСУ", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток в районе ООС зафиксирован один вражеский обстрел - недалеко от Павлополя.

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Автор: Юрий Годован