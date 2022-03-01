Накануне президент Владимир Зеленский подписал указ о введении временного безвизового режима для иностранцев.

С сегодняшнего дня вступил в силу указ президента Владимира Зеленского о временном безвизовом режиме для иностранцев, которые едут в Украину бороться с российскими захватчиками.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля Зеленский подписал указ о введении с 1 марта безвизового режима для иностранцев, желающих вступить в интернациональный легион обороны Украины.

Украина начала формировать дополнительный легион территориальной обороны из иностранцев. За несколько дней тысячи иностранных граждан согласились вступить в интернациональный легион для защиты Украины от России и Беларуси.

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