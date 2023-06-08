Людей расселяют в пансионатах и базах отдыха, где уже размещены воинские подразделения.

Эвакуированных людей из затопленных населенных пунктов, где поднялся уровень воды из-за подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС, оккупанты используют для прикрытия.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке. По данным ведомства, их расселяют вместе с подразделениями армии РФ, чтобы прикрыться от обстрелов.

"В населенных пунктах временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты продолжают использовать последствия совершенного ими преступления в своих целях. В частности, людей, которые эвакуировались из затопленных населенных пунктов, расселяют в пансионатах и базах отдыха, где уже размещены военные подразделения", - отмечают в Генштабе.

Эвакуация на Херсонщине проходит "кроваво" из-за обстрелов россиян

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Есть информация о нескольких погибших в Олешках на оккупированной части Херсонской области.

В зоне подтопления находятся около 80 населенных пунктов. На оккупированной части Херсонщины людям сначала вообще не оказывали помощь, чтобы спасти.

Во время эвакуации людей из зоны затопления в деоккупированной части области, были обстреляны врагом пункты помощи людям.

В МВД уточнили, что из-за обстрела Херсонщины, где происходят эвакуационные мероприятия, получили ранения девять человек - шесть гражданских, один полицейский и два сотрудника ГСЧС.

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