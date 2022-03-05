Российский пилот задержан в районе Забаровки.

В Чернигове задержали пилота сбитого российского самолета, другой пилот погиб.

Об этом в Telegram сообщает председатель Черниговской областной военно-гражданской администрации Вячеслав Чаус.

"Только что в Чернигове задержан пилот сбитого российского самолета СУ-25. Второй пилот погиб. Также сегодня сбит вражеский беспилотник", - заявил Чаус.

Напомним, на Черниговщине украинская противовоздушная оборона сбила еще один штурмовик оккупантов. Об этом сообщило оперативное командование "Север".

Как сообщал УНИАН, 4 марта Вооруженные Силы Украины уничтожили три российских штурмовика Су-25 и три вертолета.