ТКГ согласовала четыре новых участка разведения сил на Донбассе

Кроме этого, в области безопасности группе были достигнуты договоренности по 20 участкам разминирования.

На очередном заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции с участием нового главы украинской делегации Леонида Кравчука и первого заместителя главы делегации Витольда Фокина было согласовано четыре новых участка разведения сил.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«В сфере безопасности группе были достигнуты договоренности по 20 участкам разминирования в пределах обновленного плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита «Нормандской четверки» от 9 декабря 2019», - говорится в сообщении.

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В ОП считают, что это позволит продвинуться в выполнении договоренностей лидеров Нормандского формата.

Также украинская сторона поддержала необходимость разработки рамочного решения ТКГ по противоминной деятельности, поможет оптимизировать дальнейшую работу по этому вопросу.

Украинская делегация также поддержала предложения по четырем новым участкам разведения сил и средств.

Также отмечается, что в рамках гуманитарной рабочей группы был достигнут прогресс в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц.

"Украинская сторона в очередной раз подчеркнула важность выполнения всех договоренностей о подтверждении списка взаимного освобождения удерживаемых лиц и подтвердила информацию о лицах, которую запрашивали участники консультаций", - сообщают в ОП.

Кравчук и Фокин в ТКГ: что было раньше

30 июля президент Владимир Зеленский назначил Леонида Кравчука председателем украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске.

4 августа Кравчук заявил, что Витольду Фокину предложена должность "координатора коммуникаций всех сторон" в составе ТКГ.

18 августа Фокин официально вошел в состав переговорной группы.

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Автор: Денис Прядко