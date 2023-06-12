Жителей оккупированных территорий призывают на посещать массовые мероприятия.

Российские захватчики могут устроить провокации во время "празднования" Дня России на оккупированных территориях.

В Центре национального сопротивления призвали жителей временно оккупированных территорий не участвовать в массовых акциях, которые будут проводить оккупанты в период с 11 по 12 июня. Сейчас усиливается вероятность того, что оккупационные власти планируют теракты, в которых хотят обвинить Силы обороны.

"Очередной пример военного преступления - подрыв рашистами Каховской ГЭС доказывает, что агрессору не интересно количество жертв гражданского населения. Их цель - остановить контрнаступление и, параллельно, обвинить Украину во всех своих преступлениях", - добавили в Центре нацсопротивления.

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Российские обстрелы - последние новости

Вчера войска РФ обстреляли лодку с гражданскими, которые эвакуировались из оккупированной части Херсонской области. Известно о гибели трех человек, еще десять пострадали.

По данным Херсонской областной военной администрации, в целом с левобережья смогли эвакуировать уже 112 человек.

Вчера войска РФ обстреляли Харьковщину. Когда спасатели выехали на тушение пожара, оккупанты снова ударили. В результате атаки погиб один спасатель, еще один попал в больницу.

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