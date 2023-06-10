Погиб один спасатель, еще один получил ранения.

В Харьковской области украинские спасатели попали под повторный обстрел российских оккупантов, один из них погиб.

Об этом сообщают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Харьковской области. "Очередное преступление против спасателей: во время тушения пожара повторный обстрел оборвал жизнь пожарного на Харьковщине", - говорится в сообщении.

Погибшему пожарному-спасателю 12-й Государственной пожарно-спасательной части Михаилу Пискуну было 29 лет. Его коллега - пожарный-спасатель Иван Москалюк получил многочисленные ранения, его госпитализировали.

"Многотысячная семья спасателей выражает искренние соболезнования семье по поводу преждевременной смерти заботливого сына, хорошего мужа, любящего отца. Всегда готов рисковать собственной жизнью, чтобы спасти других - таким останется в памяти коллег Михаил", - добавили коллеги погибшего.

Обстрел Харьковщины: что известно

За прошедшие сутки российские захватнические войска снова терроризировали Харьковскую область из разных видов вооружения.

В Харьковской областной военной администрации сообщили, что под ударом оказались Харьковский, Купянский, Чугуевский, Богодуховский и Изюмский районы.

В результате атак произошли пожары, среди которых - лесной. По данным ОВА, погиб один человек, еще трое получили ранения.

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