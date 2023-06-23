Передача подобных видов оружия из Ирана запрещена без предварительного одобрения Совбеза ООН.

Украина, США, Франция, Великобритания и Албания призвали генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша расследовать передачу иранских дронов Российской Федерации.

"Действия России и Ирана нарушают резолюцию 2231 СБ ООН. Эта резолюция запрещает всем странам, в том числе постоянным членам Совбеза, передавать такие виды оружия из Ирана без предварительного одобрения Советом Безопасности. Такого одобрения, конечно, не было", - заявила постоянная представительница США Линда Томас-Гринфилд на брифинга.

По ее словам, указанные пять стран "надлежащим образом сообщили об этих нарушениях в ООН" и предоставили организации дополнительную информацию.

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"Организация Объединенных Наций должна ответить на растущие призывы международного сообщества и расследовать эти нарушения", - подчеркнула Томас-Гринфилд.

Постпред США добавила, что резолюция 2231 предоставляет полномочия генеральному секретарю ООН для такого расследования.

Иранские дроны на войне против Украины - главное

С октября 2022 года РФ начала использовать иранские дроны "Шахед" для атак на объекты энергоинфраструктуры Украины.

Сейчас Россия применяет "Шахеды" в комбинированных воздушных атаках по Украине, особенно - в направлении Киева, чтобы истощить украинскую ПВО.

9 июня в Белом доме заявили, что Россия получила сотни иранских беспилотников для атаки на Украину.

По данным британской разведки, Иран теперь поставляет дроны-камикадзе России большими партиями и помогает стране-агрессору начать производство ударных дронов на своей территории.

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