Он отметил, что у России еще есть наступательный потенциал.

Координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты ожидают больше атак со стороны российских оккупационных войск на поле боя в Украине.

"Мы ожидаем больше российских атак. Это динамичный конфликт, и мы должны помнить, что у России еще есть наступательный потенциал, и она может добиться определенных тактических успехов в ближайшие месяцы", – сказал он в ходе брифинга в Белом доме.

Кирби подчеркнул, что для достижения такого результата, в частности в районе Авдеевки, и на других направлениях Россия продолжает не принимать во внимание жизни своих солдат.

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Война в Украине: это стоит знать

В четверг, 26 октября, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Валерий Залужный провел встречу с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных Сил НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным. В частности, они обсудили усиление украинской ПВО, наступательные операции Сил обороны Украины, а также обстановку на поле боя.

Тем временем США и Дания объявили о новых пакетах военной помощи Украине. Штаты передадут вооружение на $150 млн, а Дания – на около $500 млн.

По данным главы ОП Андрея Ермака, от США Украина получит в том числе боеприпасы для систем ПВО NASAMS, зенитные ракеты Stinger, дополнительные боеприпасы для HIMARS, ракеты ПВО AIM-9M. В то же время Дания передаст боеприпасы, БМП-2, танки Т-72ЕА и другое вооружение.

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