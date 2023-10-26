Координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты ожидают больше атак со стороны российских оккупационных войск на поле боя в Украине.
"Мы ожидаем больше российских атак. Это динамичный конфликт, и мы должны помнить, что у России еще есть наступательный потенциал, и она может добиться определенных тактических успехов в ближайшие месяцы", – сказал он в ходе брифинга в Белом доме.
Кирби подчеркнул, что для достижения такого результата, в частности в районе Авдеевки, и на других направлениях Россия продолжает не принимать во внимание жизни своих солдат.
Война в Украине: это стоит знать
В четверг, 26 октября, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Валерий Залужный провел встречу с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных Сил НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным. В частности, они обсудили усиление украинской ПВО, наступательные операции Сил обороны Украины, а также обстановку на поле боя.
Тем временем США и Дания объявили о новых пакетах военной помощи Украине. Штаты передадут вооружение на $150 млн, а Дания – на около $500 млн.
По данным главы ОП Андрея Ермака, от США Украина получит в том числе боеприпасы для систем ПВО NASAMS, зенитные ракеты Stinger, дополнительные боеприпасы для HIMARS, ракеты ПВО AIM-9M. В то же время Дания передаст боеприпасы, БМП-2, танки Т-72ЕА и другое вооружение.