В частности он рассказал о ситуации вблизи Белогоровки.

Российские оккупанты трижды за месяц меняли тактику, чтобы прорвать оборону Белогоровки в Луганской области. На этом направлении захватчики усилили штурмы, однако попытки пока безуспешны, поселок находится под контролем ВСУ. Об этом рассказал военнослужащий 91-й бригады ДШВ Александр в эфире "Суспільне. Студія".

Он отметил, что сейчас его бригада находится в обороне, россияне штурмуют активно, в последнее время начинают атаковать на рассвете.

"Изменилось время штурмов. Начинается в 3 часа утра и может продолжаться целый день по несколько попыток. Световой день стал больше. Утром очень много тумана, за счет этого эффективно попробовать штурмовать. Но все попытки были неудачными", - заверил защитник. Видео дня

Также Александр отметил, что армия РФ в мае несколько раз меняла тактику, пытаясь достичь успеха у Белогоровки.

"За этот месяц три раза менялась тактика. Начинали с обстрелов кассетами, а потом под вечер колонна шла из 8-10 гольф-каров, которые пытались доехать до позиций. Следующая попытка штурма была уже на тяжелой технике. Далее пытались доехать на мотоциклах. Последний штурм - массированная атака РСЗО, дальше едет техника, за ней пехота, как поддержка для штурмовых групп, которые выдвинулись и начинают наступление малыми группами на наши позиции", - объяснил военный.

Воин добавил, что войска РФ применяют танки, БМП, МТ-ЛБ, ведь такая техника имеет дополнительные защитные конструкции, которые наваривают сверху. Также могут атаковать украинские позиции из различных артиллерийских систем, таких как "Град", "Сонцепёк". В то же время военнослужащие 81-й бригады поражают технику и отражают атаки.

"Благодаря дронам, если это разведывательные, то мы можем заблаговременно, еще на подступах обнаруживать врага. Далее уже работа "арты", ударных дронов, полная готовность пехоты. Сказать, что дронов достаточно, - нет. За день во время штурма используют 40-50 FPV", - подчеркнул Александр.

По словам военного, против 81-й бригады стоят мотострелковые бригады врага, такие как спецподразделение "Ахмат", артиллерийские подразделения, "Шторм V". На последнем штурме были даже замечены темнокожие оккупанты.

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Ранее командир Батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко рассказал, сколько времени враг будет штурмовать Харьковщину. По его словам, для противника является принципиальным взять город Волчанск.

"Противник осознает, что этот период времени мы накапливаем силы, средства в связи с военной помощью Соединенных Штатов Америки, для этого нужно время, первые боеприпасы уже появились, пушки начали стрелять больше - это объективно, но максимальное накопление произойдет где-то через 1,5-2 месяца", - отметил он.

В свою очередь военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник заявил, что ВСУ могут в этом году выйти на северное Приазовье. Он отметил, что это станет возможным, если сойдутся в один ударный кулак четыре фактора.

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