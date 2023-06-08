Также уничтожено 5 складов боеприпасов врага.

Силы обороны Украины уничтожили более трех рот российских захватчиков.

"Силы обороны работают и систематически уничтожают врага на Таврическом направлении. Работа наших воинов очень успешна. Враг находится в обороне и пытается остановить наши силы", - сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.

В частности, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1 тыс. 522 огневых задачи. Речь идет как о контрбатарейной борьбе, так и о работе по плановым целям, выявленным ранее.

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"Потери врага убитыми и ранеными составили более трех рот. Уничтожено и повреждено 57 единиц военной техники противника", - подчеркнул бригадный генерал.

В частности, речь идет о 12 танках, 5 единицах боевых машин пехоты, 3 боевых бронированных машин (ББМ), 2 плавучих бронетранспортере МТЛБ, БТР, гаубице 2С19 "Мста-С", самоходной артиллерийской установке 2С3 "Акация", самоходной артиллерийской установке 2С1 "Гвоздика", средстве радиоэлектронной борьбы "Поле-21", РЛС "Зоопарк", зенитно-ракетный комплекс "БУК-М2", беспилотник "Supercam", БПЛА "Орлан - 10", БПЛА "ZALA", 2 единицы БМ-21 "Град", зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", самоходную артиллерийскую установку "Мста-С".

"Также было уничтожено 5 складов с боеприпасами врага", - отметил Тарнавский.

Война в Украине - последние новости

По последним данным генерального штаба ВСУ, за почти 16 месяцев полнометражной войны ориентировочно уничтожено около 212 тыс. 760 российских захватчиков, в том числе 730 за минувшие сутки.

Силы обороны Украины продвинулись в глубину линии фронта более чем на 1 километр на Бахмутском направлении.

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