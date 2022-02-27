В результате обстрелов российских оккупантов массово пострадали частные и многоквартирные дома, а также объекты инфраструктуры.

Населенные пункты Счастье и Станица Луганская оккупированы и почти уничтожены, российские оккупанты почти сравняли их с землей.

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Он сообщил, что в результате обстрелов российских оккупантов массово пострадали частные и многоквартирные дома, а также объекты инфраструктуры.

"Люди постоянно находятся в подвалах. Мы не можем провести эвакуацию населения или хотя бы завезти людям хлеба и воды. Нет коммуникаций и возможности их восстановить", - отметил Гайдай.

Он также обратился к международным гуманитарным организациям и Красному Кресту Украины с призывом о помощи.

"Российские войска должны прекратить обстрелы и дать возможность законной украинской власти оказать помощь населению и предотвратить гуманитарную катастрофу!", - подчеркнул Гайдай.

Вас также могут заинтересовать новости: