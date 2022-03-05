Глава Луганской областной администрации сообщил о расстреле мирного протеста жителей временно оккупированного Новопскова российскими войсками.

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай сообщает, что на временно оккупированных территориях российские оккупанты расстреляли мирный протест в Новопскове.

Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.

"Там нет каких-то военных действий, но там люди выходят с украинскими флагами просто на мирные акции без оружия, ни на кого не бросаются, выходят с украинскими флагами и говорят захватчикам: "Идите домой, вас здесь не ждут". И сегодня первый прецедент. В Новопскове россияне обстреляли такую мирную акцию, ранили несколько человек. Вот они же говорят, что по гражданским не стреляют. Но там все местные жители были, ни одного военного", - отметил Гайдай.

По словам главы Луганской областной администрации, там, где россияне не могут прорвать оборону украинского войска, российские оккупанты активно обстреливают из тяжелого вооружения мирные города. И целят в инфраструктурные невоенные объекты.

"На территории Рубежного, и на территории Северодонецка ничего не получается у врага. русские там отходят, теряют технику, теряют личный состав. Поэтому они бесятся и просто накрывают с артиллерии с градов, из минометов. И Попасную, и территорию, все населенные пункты Горной военно-гражданской администрации - Северодонецк, Лисичанск, Рубежное начали обстреливать. Бьют не по военным объектам, а по жилым домам, больницам, школам, садикам. Но ребята держат оборону, никто никуда не пройдет", - сказал он.

В частности, по словам Гайдая, Северодонецк российские оккупанты обстреляли из "Градов".

"Под обстрел попал приют, центр туризма и школа. Как только заканчивается обстрел, на место выезжают ремонтники, и пытаются подключить всю критическую инфраструктуру", - добавил Гайдай.

Россияне стреляют по гражданским в пгт. Новопсков, Луганской области

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