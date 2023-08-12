Взрывы в городе официально подтвердил мэр, но пока без деталей.

Утром субботы, 12 августа, в Кривом Роге раздалось несколько взрывов.

Как сообщают местные издания "Свои" и "Первый городской", серия взрывов раздалась до сигнала воздушной тревоги.

"Жители Кривого Рога сообщают, что слышали взрывы. Мы выясняем все обстоятельства. Тревоги нет", - говорится в сообщении.

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После взрывов в южных, восточных и части центральных областей объявили тревогу. Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистических ракет.

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул официально подтвердил взрывы в городе. Впрочем, он попросил не снимать ничего, касающегося атаки.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - сообщил Вилкул.

Ракетные удары по Кривому Рогу

Как сообщал УНИАН, 31 июля стало известно, что РФ нанесла по Кривому Рогу удар двумя ракетами, одна из них попала в жилой дом, а другая - в учебное заведение. В результате атаки были серьезные разрушения, возник пожар, под завалами оказались люди.

Была проведена спасательная операция, после ее завершения стало известно, что погибли шесть человек, а 81 человек пострадал. В частности, погибли мать и дочь. 1 августа в Кривом Роге - день траура.

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