Президент РФ не хочет идти на прямой контакт.

Вчера во время общения со СМИ президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности начать переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом писал УНИАН со ссылкой на своего корреспондента. Однако недавно выяснилось, что беседа в таком формате не состоится. Путин избегает прямой встречи с Зеленским.

Этой информацией поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как сообщается в Telegram-канале издания "Медуза", он опроверг возможные переговоры с главой Украины. По его словам, сейчас дипломатией должны заниматься делегации двух стран. А еще Песков возразил, что Россия перестала требовать денацификации нашего государства, о чем ранее поведал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

На вчерашнем брифинге Владимир Зеленский заявил: "Я считаю, что надо говорить без обид, без условий. Просто поговорить как люди, как мужчины. Это очень важно. Если это возможно, потому что я не знаю, что с ним сейчас, потому что, судя по его шагам, есть вопросы".

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: