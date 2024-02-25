Разведывательное партнерство между Вашингтоном и Киевом является "стержнем способности Украины защищать себя".

Более десяти лет Соединенные Штаты Америки вели тайное разведывательное партнерство с Украиной, которое сейчас имеет решающее значение для обеих стран в противодействии России. Об этом пишет The New York Times.

Издание рассказывает о секретном подземном бункере, построенном вместо разрушенного командного центра через несколько месяцев после вторжения России, который является "секретным нервным центром украинской армии".

"Группы украинских военных отслеживают российские спутники-шпионы и подслушивают разговоры между российскими командирами. На одном из экранов красная линия указывала на маршрут взрывоопасного беспилотника, который проходил через российскую противовоздушную оборону от точки в центральной Украине до цели в российском городе Ростов", - говорится в материале.

СМИ сообщает, что база почти полностью финансируется и частично оборудована ЦРУ. При этом сейчас на третьем году войны, которая унесла сотни тысяч жизней, разведывательное партнерство между Вашингтоном и Киевом является "стержнем способности Украины защищать себя".

"ЦРУ и другие американские разведывательные службы предоставляют разведданные для целенаправленных ракетных ударов, отслеживают передвижения российских войск и помогают поддерживать шпионские сети", - отмечают журналисты.

По их словам, это партнерство не является творением войны, и Украина "не является единственным бенефициаром".

"Оно пустило корни десять лет назад, объединяясь отрывисто во время трех очень разных президентов США, подталкиваемых ключевыми лицами, которые часто шли на смелый риск. Это превратило Украину, чьи разведывательные службы долгое время считались полностью скомпрометированными Россией, в одного из важнейших разведывательных партнеров Вашингтона против Кремля сегодня", - говорится в статье.

ЦРУ и война в Украине

В январе директор ЦРУ дал оценку США относительно потерь России в войне против Украины. По словам Уильяма Бернса, война президента государства-агрессора Владимира Путина уже стала провалом РФ на многих уровнях.

Как сказал разведчик, по меньшей мере 315 тысяч российских оккупантов уже ранены или убиты в ходе войны в Украине.

Также Бернс считает, что Россия превращается в экономического вассала Китая из-за затяжной войны.

По его словам, экономические санкции Запада еще больше усилили связи Москвы и Пекина. Так, лидер РФ Путин возобновляет российское оборонное производство с помощью критически важных компонентов из Китая.

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