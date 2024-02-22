ВСУ проводят ряд маневров возле села Победа, но враг нарастил мощные ресурсы.

Руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 гг., генерал армии Украины Николай Маломуж прокомментировал заявление ISW о том, что российские оккупанты захватили село Победа Донецкой области.

"Пока нет подтвержденной информации. Сейчас там продолжаются боевые действия. Какого-то крупного прорыва нет, но маневры проведены под мощным влиянием ВСУ", - отметил он в эфире "Эспрессо".

Как рассказал генерал, россияне перебросили свои резервы в Победу и другие населенные пункты. Они перекрывают этот рубеж, но ВСУ заняли дополнительные позиции.

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"Сегодня ВСУ проводят ряд маневров возле села Победа, но враг нарастил мощные ресурсы. Россияне действуют по схеме, как у Авдеевки: предварительные ракетные удары, применение Кабов, ударные группы спецназа. Оккупанты перебросили их с этого направления в победу и другие населенные пункты. Поэтому действительно, это очередной рубеж, который они перекрывают в данной ситуации. Но если говорить о перспективах, украинские силы заняли дополнительные подготовленные позиции, или позиции, дающие возможность наносить удары с более выгодных высот и флангов", - подытожил Маломуж.

Захват Победы - что известно

Об захват поселка сегодня сообщил ISW со ссылкой на геолокационные кадры от 21 февраля. На них видно, как россияне поднимают свой флаг над очередными "освобожденными" руинами. Украинская сторона пока не комментировала возможный захват населенного пункта.

По словам российских милблогеров, украинские войска отошли на позиции на холмах к западу от Победы. Предполагается, что теперь захватчики могут пойти в направлении Константиновки или Георгиевки.

Захват поселка позволит оккупационной армии продолжить наступление на Угледарском направлении и перехватить наземные линии связи ВСУ, которые ведут в город.

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