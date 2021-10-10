Таким решением якобы хотят защитить пенсионеров от COVID-19.

Пророссийские боевики на оккупированной территории Луганской области ввели новые правила пропуска через контрольный пункт въезда и выезда возле Станицы Луганской. Решение якобы приняли для защиты пенсионеров от коронавируса.

Об этом пишут сепаратистские СМИ.

С 9 октября оккупанты разрешили выезд только по спискам и только по следующим основаниям:

лечение или реабилитация;

обучение;

необходимость ухода за близкими;

похороны родственника.

Читайте такжеВ Донецке в коронавирусный карантин устроили масштабный субботник: люди были без масок (фото)Эти же правила распространяются и на людей без прописки на оккупированных территориях, и пенсионеров, которые постоянно ездят для получения украинских выплат. Кроме того, в "ЛНР" можно въехать для участия в "гуманитарных программах".

Как ранее сообщал УНИАН, пророссийские боевики предупредили жителей отдельных районов Луганской области о блэкауте. На два дня людей лишат света и связи.

Причиной блэкаута стал ремонт высоковольтной линии "Шахты-Победа", которая является основным источником электроэнергии в ОРДЛО.

Автор: Анастасия Горбачева