Сейчас известно о трех раненых.

Российские захватчики нанесли удар по девятиэтажному дому в Селидово в Донецкой области.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин в социальной сети Facebook.

"По меньшей мере 1 человек погиб и 3 ранены в результате сегодняшних обстрелов Донецкой области", - сообщил Филашкин.

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Так, город Часов Яр подвергся артиллерийскому обстрелу, в результате которого погибла 77-летняя женщина. Еще повреждены 6 частных домов.

"Под огнем оказалось Селидово - там враг попал в 9-этажку, пока известно о трех раненых", - подчеркнул Филашкин.

Удар по Донецкой области - последние новости

Как сообщал УНИАН, 6 апреля российские оккупационные войска ударили по Донецкой области из артиллерии. В результате обстрелов погибли пять человек, в том числе несовершеннолетняя девушка, еще двое - получили ранения. В частности, враг дважды обстрелял поселок Кураховка (погибли 4 человека) и один раз ударили по Красногоровке (погиб мужчина).

5 апреля пресс-офицер 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Ярослав Чепурной сообщил, что российские захватчики планируют захватить важный хаб - Курахово, и двигаться в сторону Селидово, Покровска и выйти на границы Донецкой области.

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