Ситуация фактически по всей территории Украины в целом контролируемая и стабильная, отметил советник министра внутренних дел.

В настоящее время ситуация фактически по всей территории Украины в целом контролируемая и стабильная.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телеканала "Рада".

"На данный момент ситуация в целом контролируемая и в целом стабильная фактически по всей территории Украины. Я думаю, что все уже знают о том, что врагу не удалось войти ни в один город", - сказал Денисенко.

Он добавил, что примерно полтора - два часа назад стало известно, что россиян фактически выбили из Ирпеня, полностью очищен Харьков.

"В принципе, полностью выстояла Волноваха. Там были разговоры о том, что ее забирали у нас русские. Нет: Волноваха остается украинской", - подчеркнул Денисенко.

Так, добавил он, беспокоят сейчас диверсионно-разведывательные группы.

Вторжение России в Украину

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.