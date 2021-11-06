На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь.

На Донбассе в результате обстрелов российских оккупантов ранен военный Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в вечерней сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил в социальной сети Facebook.

"С начала суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", - говорится в сводке.

Так, у Причепиловки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм, а в направлении населенных пунктов Болотенное, Крымское и Луганское - из минометов калибра 82 мм.

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Вблизи Лебединского украинские позиции попали под обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное. На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили его прекратить обстрелы", - сказано в сводке.

Как сообщал УНИАН, во Львове в результате пневмонии умер 37-летний ветеран АТО Юрий Досяк.

Автор: Виталий Саенко