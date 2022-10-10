Российские оккупанты на Днепропетровщине ударили по объектам критической инфраструктуры, жилым кварталам, остановкам транспорта.

Россия 10 октября нанесла ракетный удар по Днепропетровской области, по меньшей мере четыре человека погибли, 19 ранены.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне направили на область более 10 ракет. Четыре ракеты уничтожила наша ПВО", - заявил он.

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Резниченко добавил, что Россия ударила по объектам критической инфраструктуры, жилым кварталам, остановкам транспорта.

"Враг бил тогда, когда люди шли на работу. Умышленно. Чтобы посеять панику. Есть серьезные разрушения. Все службы работают. В одном из районов Кривого Рога пропал свет. На сейчас без электроэнергии более 80 тысяч человек", - заявил глава ОВА.

Взрывы в Днепре 10 октября

Серию взрывов слышали 10 октября во время воздушной тревоги, есть прилеты. По словам очевидцев, после взрыва начался пожар. В частности, сообщается о "прилете" ракеты в пригороде.

Позже появились фото последствий удара по Днепру. Рядом - сильно поврежденный пассажирский автобус.

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