Появился фрагмент уличного боя в Авдеевке / фото instagram.com/libkos

Воины Третьей отдельной штурмовой бригады показали, в каких условиях обороняли Авдеевку Донецкой области и эвакуировали раненых под артиллерийским огнем.

Фрагмент уличного боя показала 3-я рота 1-й механизированного батальона бригады. Отмечается, что кадры сняты в районе Авдеевки.

"На видео - стрелковый бой в условиях города и эвакуация раненого под артобстрелом", - говорится в сообщении.

На видео слышно, как рядом с воинами буквально свистят вражеские пули. Кроме того, россияне привлекли FPV-дроны. В результате вражеской атаки был ранен воин. Его эвакуировали под вражеским огнем.

"Как говорил мой коллега: "На войне бывает именно так", - сказал с улыбкой воин, который эвакуировал побратима.

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Авдеевка - что надо знать

17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о принятом решении вывести украинские силы из Авдеевки. При этом отмечается, что Россия захватила Авдеевку ценой огромных потерь в технике и людях. После Авдеевки оккупанты пытаются наступать на пяти направлениях, на некоторых из них они стянули серьезное количество военных.

Как сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, российские оккупанты после захвата Авдеевки в Донецкой области продвинулись примерно на 6 км от центра города.

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