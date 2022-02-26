Нацгвардия дала несколько советов, как проверить человека, который вам звонит.

Национальная гвардия Украины предупредила украинцев о фейковых звонках с номеров военнослужащих близким и родным. На данный момент информация уточняется.

"Просьба проинформировать близких и родных о действиях в таких ситуациях. Информация проверяется на достоверность. Но если такие звонки действительно будут, то задавайте вопрос на который знаете только два ответа, например: название детского сада, в который ходил, номер школы в которой учился, день рождения матери", - просят в НГУ.

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