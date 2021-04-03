Пограничники отмечают, что из семи открытых КПВВ ежедневно пропускают людей только в «Станице Луганской».

На Донбассе движение почти все по всем гуманитарным дорожным коридорам на линии разграничения по состоянию на 3 апреля 2021 года заблокировано боевиками. Из семи открытых КПВВ ежедневно пропускают людей только через один.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

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Там указывают, что по решению командующего операции Объединенных сил все контрольные пункты въезда-выезда открыты для пропуска через линию соприкосновения. Они работают ежедневно с 08:00 до 16:00. Однако движение по ним блокируют боевики.

Пограничники отмечают, что из семи открытых КПВВ ежедневно пропускают людей только в «Станице Луганской». Напротив контрольного пункта «Новотроицкое» боевики разблокируют движение дважды в неделю - в понедельник и пятницу.

В Госпогранслужбе сообщают, что в КПВВ «Станица Луганская» пассажиропоток по сравнению с прошлой неделей уменьшился на 30%. В течение недели из-за этого через дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 5 482 человека, а на контролируемую территорию — 4671.

Через КПВВ «Новотроицкое» попали на оккупированную территорию Донбасса 239 граждан и 40 транспортных средств, а 267 человек и 63 машины проехали на подконтрольную украинской власти территорию.

Также через КПВВ «Счастье» проехали два грузовика с медикаментами от Международного комитета Красного Креста. Общий вес гуманитарной помощи составил почти три тонны.

Кроме того, боевики не пропустили на временно оккупированную территорию Украины 20 человек. Пограничники помогли им вернуться на контролируемую территорию.

Сейчас на всех пропускных пунктах действуют карантинные ограничения. В ноябре прошлого года заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук отметила, что людей на КПВВ будут бесплатно тестировать на COVID-19. А уже в этом году правительство разрешило проводить на пропускных пунктах, кроме ПЦР-тестов, и экспресс-тесты на антиген. Они дают результат в течение 15 минут и не уступают по точности другим.

Ситуация на Донбассе: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко