Увольнения Лапина желали якобы Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин.

Обязанности командующего центральной группировкой оккупационных войск РФ вместо скандально известного Александра Лапина будет временно исполнять генерал-майор Александр Линьков.

Как пишет российский пропагандистский ресурс "Ъ-Урал" со ссылкой на пресс-службу ЦВО, сам Лапин ушел в трехнедельный отпуск.

29 октября российские СМИ распространили новость о якобы отставке Лапина с должности командующего российской группировкой оккупантов "Центр".

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Увольнения Лапина желали якобы Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин.

Прихвостни Пригожина обвиняли Лапина в "сдаче" Лимана Донецкой области. А Кадыров публично желал военному "смыть кровь" убитых "ребят" на фронте, что поддержал и главарь "вагнеровцев".

Вместе с тем СМИ нашли данные, которые подтверждают, что Лапин до сих пор числится в перечне командующих.

Раскол в окружении Путина

Российские и западные аналитики отмечали образовавшийся раскол между Пригожиным, который смог сформировать свои частные войска, и военными силовиками из Генштаба и Минобороны РФ.

По мнению Института изучения войны, Пригожин в настоящее время пытается создать себе репутацию блестящего командующего, формируя "электорат" среди ультраправых граждан России, на фоне неудач регулярных войск ВС РФ. В будущем влияние Пригожина может угрожать и самому Путину.

Это согласуется с данными украинского Генштаба о ведении Россией бессмысленных штурмов Бахмута, в которых основную роль играют "вагнеровцы".

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