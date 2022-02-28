Действия мэра-предателя оценят правоохранительные органы.

Городской голова Купянска за сдачу города врагу получил подозрение в госизмене.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Харьковская областная прокуратура оперативно и по закону отреагировала на действия мэра Купянска. Ему сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины представителем власти и в государственной измене", - заявила Венедиктова.

Генпрокурор напомнила, что 27 февраля Купянский городской голова предложил командованию вооруженных сил РФ оказать поддержку и материальное обеспечение. Мэр обеспечил захватчиков транспортом, жильем, горючим и едой.

Из-за его действий территория украинского Купянска вышла из административного подчинения органов государственной власти Украины.

"Каждый, кто сдает оккупантам хоть клочок нашей земли ждет справедливое наказание", - добавила она.