Всего потерпевшими от преступлений россиян являются более 1500 украинских военнослужащих.

Российские оккупанты умышленно убили 73 украинских военных. Всего украинские правоохранители ведут досудебное расследование 265 преступлений россиян в отношении украинских военнопленных.

В Офисе генерального прокурора в ответ на запрос издания LIGA.net сообщили, что на данный момент потерпевшими от таких преступлений россиян являются более 1500 украинских военнослужащих, из которых 73 - умышленно убиты.

Кроме того, в рамках дел о жестоком обращении с военнопленными заочно сообщили о подозрении двум фигурантам дел, в том числе одному – по факту убийства.

Видео дня

Следователи работают над другими производствами, принимают меры по установлению всех обстоятельств совершения преступлений.

Убийства россиянами украинских военнопленных - что известно

6 марта 2023 года в сети появилось видео, на котором солдаты армии РФ расстреливают украинского военнопленного, снимая убийство на видео. Защитник только успел сказать "Слава Украине!".

Президент Владимир Зеленский отреагировал на дерзкое нарушение Женевской конвенции. Он пообещал, что каждого российского убийцу найдут и накажут, где бы они не прятался.

Позже сотрудники СБУ обнародовали перехват разговора российских военных, в ходе которого оккупанты признаются, что украинским военнопленным после допросов перерезают горло.

Вас также могут заинтересовать новости: