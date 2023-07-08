"Западная бюрократия - это еще тот увалень", считает обозреватель.

Передача ВСУ американских истребителей F-16 на сегодняшний день ничего не решала бы, поскольку Украине еще предстоит решить целый комплекс вопросов того или иного порядка.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, отметив, что не понимает тех, кто называет поставку Украине кассетных боеприпасов компенсацией истребителей.

"Как можно увязывать передачу Украине кассетных боеприпасов с F-16? Хотя, давайте попробуем увяжем. Представим себе, что завтра у ВС ВСУ появляются F-16. Вот прямо вот так - завтра, эскадрилья или даже две! Вопрос, что мы с ними будем делать? Летать? Нет, потому, что завтра у нас не появятся пилоты, способные на них летать. Сможем ли мы их обслуживать? Нет. Потому, что у нас нет специально обученного обслуживающего персонала для западных истребителей. То есть, эти F-16, которые у нас появятся "завтра", успешно бы стояли и пылились на одном из аэродромов, в ожидание прилета Х-101/555, умудрившихся прорвать ПВО", - предположил эксперт.

Он добавил, что и на данный момент в Украине еще нет и аэродрома, инфраструктура которого полностью готова для принятия F-16.

"То есть, на сегодняшний день передача Украине F-16 ничего не решала бы, поскольку следует решить еще целый комплекс вопросов того или иного порядка. С другой стороны, неоспоримо, если бы наши партнеры с вопросом относительно F-16 стали шевелиться еще в 2022-м и были бы более решительными, то манипуляции на тему передачи Украине западных истребителей не возникали бы. Но, увы и ах, западная бюрократия - это еще тот увалень", - подытожил Коваленко.

Какое оружие нужно ВСУ для наступления

Как заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, во-первых, ВСУ нужны дальнобойные ракеты ATACMS в большом количестве.

Во-вторых, должен быть решен вопрос со "снарядным голодом", отметил он. А третья составляющая - авиационный компонент. По мнению Подоляка, в частности, Украине необходимы истребители F-16 и штурмовики А-10.