В частности, в результате ракетного удара по Кривому Рогу повреждены 79 домов, 1956 квартир и 52 автомобиля.

В результате сегодняшней атаки российских оккупантов по Кривом Рогу 72 человека получили ранения. Об этом заявил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул, сообщает Суспильне.

"До 72 возросло количество раненых в результате ракетного удара по Кривому Рогу. Повреждены 79 домов, 1956 квартир и 52 автомобиля", - отметил он. Вилкул также заявил, что россияне ударили по городу ракетой "Искандер-К".

Позже в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 18:30 в результате обстрела погиб один человек, еще 73 были ранены.

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Удар россиян по Кривому Рогу - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня утром, 8 сентября, во время воздушной тревоги в Кривом Роге прогремел взрыв.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что в результате вражеской атаки на Кривой Рог повреждено административное здание. "Ракета попала в админздание. Предварительно, 1 погибший и 9 пострадавших. Троих достали из-под завалов. Загорелись гаражи. Огонь охватил 200 квадратных метров", - отметил Лысак.

В Министерстве внутренних дел по завершению поисково-спасательной работы сообщили, что по состоянию на 15:00 в результате атаки погиб по городу человек, количество пострадавших возросло до 60 человек.

Также утром российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Сумской области. Городской голова Александр Лысенко сообщил, что ракеты попали в частные дома в районе казацкого проспекта.

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