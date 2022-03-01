Среди прибывших - бывшие солдаты, спасатели и обычные гражданские из Нидерландов, Великобритании, Канады, США.

В Украину воевать против России уже прибыли десятки иностранцев. Они откликнулись на призыв украинского президента Владимира Зеленского помочь противостоять стране-агрессору.

Как пишет британское издание The Independent, среди прибывших - бывшие солдаты, спасатели и обычные гражданские из Нидерландов, Великобритании, Канады, США.

Напомним, несколько дней назад Зеленский призвал иностранных граждан прибыть в Украину и помочь ВСУ. "Любой, кто хочет присоединиться к защите Украины, Европы и мира, может прийти и воевать бок о бок с украинцами против российских военных преступников", – заявил он в публичном обращении.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба позже заявил, что страна получила сотни запросов от иностранцев присоединиться к боевым действиям и создала новый батальон под названием "Международный легион территориальной обороны Украины". Он призвал граждан записываться в него в посольствах Украины в своих странах. "Их въезд в Украину будет максимально упрощен", - сказал Кулеба.

Группа иностранных граждан, въезжающих в Украину, чтобы воевать, рассказала изданию, что все они были шокированы ужасающим вторжене РФ в Украину.

"Я смотрел видео и фотографии, которые поступали из Украины, и на самом деле все сводилось к тому, что будь это Канада, мы бы хотели, чтобы люди пришли и помогли нам", — сказал Энтони Уолкер, гражданин Канады и сертифицированный врач экстренной медицины.

В понедельник он пересек польскую границу и сказал, что координировал группу из десятка ветеранов армии, включая бывшего британского спецназовца, который хотел присоединиться к нему. "Я сказал: "Попробуй быть во Львове через 72 часа". Я не украинец – у меня нет связей с Украиной, но я человек – и они тоже".

Уокер сказал, что считает своим моральным долгом воевать на стороне Украины. "Я чувствую себя вынужденным помочь, поскольку украинское население попало в перекрестный огонь конфликта, который они не избрали", – сказал он. "Это то, что нужно. Есть люди, которые погибают от настоящей тирании и гнета".

On a truck delivering supplies for the Ukrainian Army 👊 pic.twitter.com/4pvqmfyImh — Anthony Walker, Temporary Ukrainian 🇺🇦 (@anthonycwalker) February 28, 2022

Другой канадский ветеран армии и бывший пожарный, попросивший остаться анонимным, сказал, что продает мотоцикл за $11 тыс., чтобы оплатить поездку на войну в Украине, где он надеется работать военным медиком", — пишет издание.

Другой американский ветеран, служивший в авиационном подразделении армии США и имеющий славянское происхождение, сказал, что хотел воевать "с тех пор, как услышал о вторжении России".

Ветеран армии США сказал, что как бывший солдат он "знает и несет бремя войны". "У моей семьи давние традиции военной службы. Я тоже славянского происхождения, потому чувствую призыв стать на защиту своего народа. Я не призываю к войне, но если война должна наступить, отправьте меня, чтобы в моей семье был мир", – сказал он изданию.

Разрешение иностранцам воевать в Украине

Правительства иностранных государств, в том числе Дании, Латвии и даже Великобритании, поддержали обращение. Парламент Латвии единогласно проголосовал за то, чтобы ее граждане могли воевать в Украине, если захотят, а премьер-министр Дании заявил, что гражданам будет позволено воевать против российских войск.

Британский министр иностранных дел Лиз Трасс вызвала споры в воскресенье, когда сказала, что "абсолютно" поддержит британских граждан, желающих присоединиться к недавно созданному международному легиону. Однако позже Даунинг-стрит отстранилась от ее комментариев, а министр обороны Бен Уоллес заявил, что британцы без военной подготовки не должны участвовать в войне в Украине.

По данным BBC, десятки украинцев, проживающих в Великобритании, также покупают оружие и готовятся отправиться на передовую на своей родине.