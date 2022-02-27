Российские военные несколько дней ходили по городу голодными и, наконец, прибегли к мародерству.

В Сумской области семеро российских оккупантов ограбили продуктовый магазин.

Как передает корреспондент УНИАН, инцидент произошел в городе Тростянец Ахтырского района.

На видео с камеры наблюдения, установленной в магазине, видно, как вооруженные оккупанты свободно ходят помещением. В частности, один из врагов открывает шкафы в торговом зале, двое нагружают в большой целлофановый мешок блоки сигарет, копченую колбасу, другие продукты и товары, еще один выходит из магазина с полным пакетом, другой заходит в подсобное помещение.

Продавщицы или гражданских лиц при этом в магазине не видно.

Как сообщил УНИАН председатель Тростянецкой городской территориальной общины Юрий Бова, ограбленным оказался один из магазинов сети "Продуктовая хатка".

"Оккупанты несколько дней ходили по городу голодными и, наконец, прибегли к мародерству – ограбили продуктовый магазин, расположенный рядом с железнодорожным вокзалом", – уточнил городской голова.

При этом он отметил, что несколько дней назад вражеский снайпер застрелил в Тростянце женщину.

"Вражеский снайпер застрелил женщину – голову одного из наших уличных комитетов. Два дня не давали никому подойти и забрать тело: обстреливали людей при этом, создавая атмосферу террора и пытаясь посеять в городе панику. Но люди морально держатся, а над горсоветом – флаг Украины", – рассказал Бова.