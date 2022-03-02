Захватчики заставляют людей выходить из подвалов и сидеть ночью на улице, опасаясь авиаударов.

Председатель Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что в Тростянец Ахтырского района вошли три российские колонны с разных сторон и полностью заняли город.

Как написал Живицкий в Facebook, в городе почти все линии электропередач повреждены, разбиты все дороги.

"Россияне ходят по домам, достают людей из подвалов, заставляют их сидеть на улице ночью. Они боятся авиаударов, боятся работы нашей артиллерии. Враг создал здесь некий штаб", - рассказал председатель Сумской ОГА.

Ранее сообщалось, что в Тростянце в Сумской области сейчас техника врага заполонила улицы. В городе оккупанты вызвали разрушения.

Вас также могут заинтересовать новости: