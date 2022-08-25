Олег Жданов прокомментировал последствия полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Известный военный эксперт Олег Жданов считает, что первые полгода войны России против Украины - это катастрофа для агрессора.

Об этом он заявил в разговоре с правозащитником Марком Фейгиным.

"Можно это (полномасштабное вторжение РФ в Украину - ред. УНИАН) охарактеризовать одним большим емким словом - для России это катастрофа. После выстраивания имперсокой идеологии о второй стране в мире, которая встает с колен и борется за звание стать первой страной в мире, она не смогла преодолеть такую страну, как Украина", - сказал Жданов.

При этом он отметил, что перед войной украинская армия по рейтингам считалась 21-ой в мире, а второе место занимала именно армия РФ.

"Сегодня Россиия столкнулась з такой проблемой "что делать". Дело в том, что признание поражения и получение военного разгрома на поле боя - это действительно станет катастрофой для той политической системы, которую выстроил Путин за время своего пребывания у власти", - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, ранее Олега Жданов рассказал, что у Украины есть достаточный мобилизационный резерв, но у нее недостаточно оружия.

Вас также могут заинтересовать новости: