Главный секретарь СНБО прокомментировал мнение Триера о том, что "жизнь россиян также важна" и дал совет в связи с такими лицемерными вспышками "гуманизма".

Главный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов дал совет датскому режиссеру Ларсу фон Триеру в ответ на его лозунг о важности жизни россиян-оккупантов.

Чиновник в своем Twitter призвал Триера представить ситуацию, когда его маму, папу, жену, других близких или родной город изувечила, изнасиловала или убила очередная российская ракета или российский солдат.

"В таком случае абстракция лицемерного "гуманизма" приобретает совсем другие черты - реальную, а не выдуманную жизнь", - указал Данилов.

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Он напомнил, что реальная война - это не про кино, где актеры лишь делают вид, что им больно, играя в жизнь и смерть. Сейчас каждый живой оккупант - это живой убийца украинца, а не киношная "абстракция". Данилов отметил, что нельзя в таких вопросах вставать на сторону "палача".

"Выбор между палачом и жертвой становится трагедией, когда художник выбирает сторону палача. Украина живет не в абстракции, а в жестокой реальности, в которой россияне - убийцы", - указал секретарь СНБО.

Скандальное заявление-шпилька Ларса фон Триера из-за F-16

Напомним, всемирно известный деятель мира кино Ларс фон Триер отметился словесной шпилькой "Russian Lives Matter also" ("Жизнь россиян также важна"), комментируя фото премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

Речь идет о фотографии, где чиновница сидит в кабине истребителя F-16. Этот тип американских самолетов Дания анонсировала для Украины на прошлой неделе. Режиссер также попытался пристыдить Фредериксен, что она улыбается "от уха до уха" в одной из самых "убийственных" машин нашего времени.

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